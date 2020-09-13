شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم البلطى الأسوانى يبدأ من 17 والبورى من 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الأسماك استقرارا على مستوى السوق المحلى منذ بداية شهر سبتمبر، وذلك بسبب زيادة المعروض وزيادة الإنتاج السمكى فى مصر وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة. وسجل اليوم الثلاثاء 8 - 9- 2020 البلطى الأسوانى 17-37 جنيها، بينما البلطى المزارع "2" 11.5 – 12.5 جنيه للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل 13-15 جنيها، وسجل الفيليه البلطى 30 – 100 جنيه، وسجل البورى "1" 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها.

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170 جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.

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ويترواح سعر السمك الثعابين بين 50-200 جنيه، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القشر" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى" بين 20 – 30 جنيها، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيه للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.

وكانت الحكومة المصرية اعتمدت خطة شاملة، تستهدف زيادة حجم الإنتاج السمكى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج، من خلال التوسع فى مجال الاستزراع السمكى، وكان أبرز المشروعات السمكية التى افتتحتها الدولة، مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، فضلاً عن التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة، من أجل زيادة حجم المعروض بالسوق المصرى خلال 2021.

الدكتور يوسف العبد، عضو نقابة البيطريين السابق، قال إن خطة الحكومة للعام المالى الجديد تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الأسماك، حيث نجحت مصر فى سد احتياجات السوق المحلى من إنتاج الأسماك بنسبة تجاوزت 95%، خلال الجزء الأخير من العام الحالى، موضحاً أن إنتاج مصر بلغ مليون و900 ألف طن، وفقاً لأخر تقرير صادر عن حجم الإنتاج السمكى.