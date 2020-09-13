شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 8.72، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 0.05 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.24 ومستوى المقاومة 9.00.