زين السعودية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 13-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 13.28، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، كما يستمر الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 13.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.74.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.
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