شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.53% بما يعادل 0.14 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.85.