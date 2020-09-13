شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 17.06، وعلى اثر ثبات تلك المقاومة ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليبدأ في محاولة تصريف تشبعه الشرائي الواضح بها، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بسبب تلك الضغوط بنسبة بلغت 0.36% بما يعادل 0.06 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يدعمه تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.06، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 17.50.