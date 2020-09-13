شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنابيب (2200) بقوة في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.22% بما يعادل 0.72 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.58 ومستوى المقاومة 19.00.