شاكر يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 13-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شاكر (1214) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.51% بما يعادل 0.52 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.97، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.09.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.38 ومستوى المقاومة 17.00.
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