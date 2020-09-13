شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.69% بما يعادل 0.64 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 16.92، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 24.40 إلى 9.44)، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.69، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.20 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.92 ومستوى المقاومة 20.00.