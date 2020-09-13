شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بترورابغ (2380) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 13.08، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.86. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.45 ومستوى المقاومة 15.12.

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