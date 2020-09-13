شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأهلي (1180) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كل ذلك يأتي أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 37.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.60 ومستوى المقاومة 37.90.