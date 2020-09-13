شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار صادرات مصر من البقول الجافة فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية ارتفاع حجم الصادرات المصرية من البقول الجافة خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 14 مليونا و984 ألف دولار، مقابل 12 مليونا و926 ألف دولار في يونيو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2 مليون 58 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات مصر من البقول الجافة جاءت ضمن صادرات المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 238 مليونا و558 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 245 مليونا و936 ألف دولار، في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 7 ملايين و378 ألف دولار.

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وضمت أبرز الصادرات من المواد الخام كلا من البصل الطازج بقيمة 10 ملايين و157 ألف دولار في يونيو الماضي، يليه البطاطس بقيمة 11 مليونا و785 ألف دولار، ثم الخضراوات البقولية بقيمة 2 مليون دولار، والليمون الحامض بقيمة 829 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من نباتات وجذور للعطور والطب وبلغت قيمتها 12 مليونا و697 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 7 ملايين و893 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 4 ملايين و804 ألف دولار.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبـة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيو 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.