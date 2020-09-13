شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر في نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5835 نقطة، ليقترب بذلك المؤشر من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 5900 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل في عملية جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,820 وبين مستوى المقاومة هو 5,880 نقطة