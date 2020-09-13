شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9763 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق لرابع جلسة على التوالي، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 9700 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9400 نقطة٫
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,734 وبين مستوى المقاومة هو 9,827 نقطة
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