شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) تجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 281 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما أنهى السهم تداولات امس أعلى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 305 فلس كمستوى أول ثم 320 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 265 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 277 بينما مستوى المقاومة هو 287 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد