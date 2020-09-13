شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 17٫30 فلس، ملامسا بذلك ما نسبته 50% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من شهر فبراير حتى مارس، لذلك نتوقع ان يشهد السهم حركة تصحيحية لأسفل قد تصل الى 16 فلس كمستوى الو ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.2 بينما مستوى المقاومة هو 17.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط