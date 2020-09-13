شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي اخر جلسات الأسبوع عند مستوى 319 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 300 فلس كمستوى أول ثم 265 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 325 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 312.0 بينما مستوى المقاومة هو 323.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط