شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 859 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق أمام السهم للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 820 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 870 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 855.0 بينما مستوى المقاومة هو 865.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط