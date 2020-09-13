شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 532 فلس، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يلامس السهم مستوى الدعم 520 فلس، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 460 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 520 بينما مستوى المقاومة هو 533 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط