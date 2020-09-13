شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC)ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 114 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 107 فلس كمستوى أول ثم 90 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 112.0 بينما مستوى المقاومة هو 118.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط