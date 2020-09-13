شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2798 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 2850 فلس كمستوى أول ثم 3050 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,750 بينما مستوى المقاومة هو 2,900 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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