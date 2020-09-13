شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات الأسبوع الماضي خاصة جلستي الأربعاء والخميس، حيث أنهى الأسبوع عند مستوى1٫345 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 1٫40 ريال كمستوى أول ثم 1٫58 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫27 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.32 وبين مستوى المقاومة هو 1.37 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد