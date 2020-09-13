شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 3٫20 ريال، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول مقارنة بمتوسطه الشهري، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 3٫10 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 3٫40 ريال كمستوى أول ثم 3٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫10 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.12 وبين مستوى المقاومة هو 3.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد