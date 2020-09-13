شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 13-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 4٫878 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 5٫40 ريال كمستوى أول ثم 6٫50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4٫20 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.74 وبين مستوى المقاومة هو 5.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد