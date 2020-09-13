شكرا لقرائتكم خبر عن تجارية رأس الخيمة وسريلانكا تقفز 332% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال لقائه مع مالراج دي سيلفا سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة والوفد التجاري المرافق فرص التعاون التجاري بين الإمارة وسيرلانكا.

حضر اللقاء يوسف إسماعيل عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعارفة صالح الفلاحي عضو مجلس الادارة، ومحمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأشاد مصبح النعيمي بالعلاقات التجارية بين الإمارات وسريلانكا، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين جمهورية سريلانكا وإمارة رأس الخيمة.

رغبة القطاع الخاص

ولفت النعيمي لأهمية السوق السريلانكي؛ لأنه سوق واعد؛ حيث يتوفر به العديد من المنتجات ومواد الخام كالمواد الإنشائية، ومنتجات المطاط، ومنتجات البلاستيك، والحلويات، والألبان، والبسكويت، والحلوى، والشاي، والقهوة، والمواد الغذائية الأخرى، مؤكداً رغبة القطاع الخاص بإمارة رأس الخيمة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية، وزيادة حجم التبادلات التجارية بين رأس الخيمة وسريلانكا في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية.. منوهاً بضرورة استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين؛ من أجل الارتقاء بمعدل حجم التبادلات التجارية.

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وأشار النعيمي إلى أن إمارة رأس الخيمة تمتلك العديد من المزايا الاستثمارية المحفزة للاستثمار، وتعد حلقة وصل بين أسواق تجارية عديدة إقليمية وعالمية؛ بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من أهم الأسواق التجارية المجاورة، الأمر الذي يُعد فرصة جيدة لتنمية الاستثمارات بما يحقق تنمية الشراكة بين رأس الخيمة وسريلانكا.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين إمارة رأس الخيمة وسريلانكا، شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لرأس الخيمة مع سريلانكا لعام 2019 نحو 131 مليون درهم متضاعفاً ثلاث مرات، وبنسبة وصلت إلى 332 في المئة عن العام الذي سبقه، وقد شكلت صادرات الإمارة إلى سريلانكا الحصة الأكبر منها بنسبة وصلت إلى 76 في المئة وبنحو 100 مليون درهم، كما بلغ حجم الواردات 30 مليون درهم، في حين بلغت إعادة التصدير مليون درهم؛ وذلك حسب إحصاءات دائرة الجمارك في رأس الخيمة، كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سريلانكا لعام 2019 من أعضاء غرفة رأس الخيمة 219 شهادة في حين بلغ عدد شهادات المنشأ من أعضاء الغرفة للصادرات من المنشأ السريلانكي 118 شهادة لنفس السنة.

الفعاليات والمعارض الدولية

ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، الفعاليات الاقتصادية والتجارية السيرلانكية إلى المشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها غرفة التجارة، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض تعزز التعاون التجاري بين رأس الخيمة والدول المشاركة فيه، من خلال فتح مجالات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للقاء بعضها، مما يسهم في تيسير وتسهيل التبادل التجاري فيما بينها، وتبادل أفضل الممارسات، إضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه إمارة رأس الخيمة.

بدوره ثمن سفير جمهورية سريلانكا حرص غرفة تجارة رأس الخيمة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سيرلانكا مؤكداً أن هذا اللقاء مثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول فرص وسبل تعزيز التعاون التعاون الاستثماري والتجاري بين رأس الخيمة وسريلانكا، منوهاً برغبة الكثير من الشركات ورجال الأعمال في سريلانكا، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في رأس الخيمة، مرحباً بالدعوة للمشاركة في كافة المعارض الدولية التي تنظمها الغرفة، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

(وام)