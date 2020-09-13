شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن التغطية التأمينية لـ"مخاطر عدم سداد القروض".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد هى إحدى التغطيات التى توفرها شركات التأمين من خلال سداد أقساط القرض نيابة عن العميل، فى حالة وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد فى حالة التعثر.

1- تغطى الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث.

2- تختلف أسعار الوثيقة من قرض لآخر وفقا لسن العميل، لكن الحد الأدنى 3 فى الألف، مثال قيمة 300 جنيه من قرض قيمته 100 ألف جنيه.

3 - فى حالة تعرض العميل لوفاة غير طبيعية "القتل" تلتزم شركة التأمين بسداد باقى أقساط القرض أيضا للبنك، بشرط واحد هو ألا يكون القاتل هو المستفيد الأوحد.

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4 - إذا كان مبلغ القرض يزيد على 250 ألف جنيه ففى تلك الحالة تطلب شركة التأمين الكشف الطبى على العميل وإذ تبين إصابته بمرض مزمن ترفض شركة التأمين إصدار الوثيقة.

5- القروض التى تقل عن 250 ألف جنيه فيكتفى العميل بالتوقيع على إقرار يفيد بعدم إصابته بأى مرض مزمن.

6- تلتزم شركة التأمين بسداد أقساط القرض أيضا فى حالة انتحار العميل بشرط أن يكون قد مضى على إصدار الوثيقة عامين على الأقل قبل الانتحار.

ومن جهته سبق وأن أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن مَدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى أثر ذلك.

ويأتى ذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.