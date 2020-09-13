شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف متدرب بمجال البرمجيات بوزارة الاتصالات فى الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الربع الأول من العام الجاري، أن إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة من يناير - مارس 2020، بلغ نحو 13.11 ألف متدرب، وبلغ إجمالى عدد المتدربين في مجال البرمجيات 22.25 ألف متدرب حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2020.

وأضافت الوزارة، فى تقريرها عن الربع الأول من 2020، أن حجم استخدام الحاسب الآلى طبقا للنوع فقد بلغت نسبة الذكور مستخدمي الحاسب الآلي 59.3%، في حين بلغت نسبة الإناث مستخدمي الإنترنت 54.9%، وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم الإنترنت نحو 60.9%، بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها نفاد الإنترنت من المنزل نحو 59.9%.

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وبلغت نسبة الأسر المستخدمة للإنترنت من المنزل في الحضر 68.2%، بينما كانت نسبة الأسر المستخدمة للإنترنت في الريف 49.5%، كما بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 57.3%.

وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق، عن وصول حجم الاشتراكات فى الإنترنت الثابت ADSL إلى نحو 7.53 مليون اشتراك بنهاية مارس 2020 مقارنة بنحو 7.35 مليون اشتراك بنهاية فبراير 2020 و6.82 بنهاية مارس 2019. كما وصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 43.87% بنهاية مارس 2020 مقارنة بنحو 40.61% بنهاية فبراير 2020 و36.53% بنهاية مارس 2019.

ووصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.