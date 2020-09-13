شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الطلب على خدمات إدارة المحافظ متعددة الأصول بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: عبير أبو شمالة

قالت تارا سميث، مديرة بنك «جي بي مورجان» الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: إن انعكاسات جائحة «كوفيد -19» على المؤسسات والشركات العائلية كانت كبيرة، فيما تمثل التحدي الأكبر في الحاجة الماسة إلى الحفاظ على السيولة النقدية في ذات الوقت الذي كان عليهم فيه زيادة الاستثمار في الرقمنة، وهو ما تطلب في بعض الحالات عدم دفع الأرباح للمساهمين من أفراد العائلة الذين قد يعتمدون عليها، مشيرة إلى أن هذه الشركات تتمتع بميزة مهمة تتيح لها حرية وسرعة اتخاذ القرار. ولفتت سميث في مقابلة مع ”الخليج 365” إلى عدد من التوصيات التي يمكن لهذه الشركات اعتمادها في مواجهة تحديات المرحلة، ومن أهمها مضاعفة مستوى التواصل والشفافية بين جميع المعنيين في العائلة، ومراجعة أثر الأزمة في الأداء والأصول واتخاذ القرارات الاستراتيجية والحاسمة من بيع الأصول غير المنتجة إلى خفض معدلات الأرباح. ورسمت صورة عن الأوضاع الاستثمارية متحدثة عن الذهب الذي شهد ارتفاعاً قوياً في الطلب الاستثماري باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، ومن ثم تراجع الطلب نسبياً بعد الارتفاع الحاد في أسعار المعدن الثمين، كما تطرقت للنفط الذي شهد نقطة انعطاف حاسمة مع العودة التدريجية لفتح الاقتصاد العالمي.

برأيكم ما أبرز التحديات أمام الشركات العائلية في هذه المرحلة؟

- ينعكس أثر جائحة «كوفيد -19» بشكل كبير على المؤسسات أو الشركات العائلية، وعلى عدة مستويات، بدءاً من إدارة الشؤون الصحية وصولاً إلى إدارة العلاقات الأسرية، إلى جانب القلق وانعكاسه السلبي على أعمالهم وأصولهم ومن أبرز التحديات التي تواجههم هي حاجتهم الماسة للحفاظ على السيولة النقدية، وفي الوقت ذاته تخصيص حصة أكبر من استثماراتهم في عمليات الرقمنة، والتركيز على أداء المهام بالشكل الأمثل من قبل الموظفين، ومن ثم اتخاذ القرارات الصعبة، إذا تطلب الأمر، حول عدم دفع الأرباح للمساهمين من أفراد العائلة الذين قد يعتمدون عليها، إضافة إلى المخاوف الحقيقية بشأن الوضع الصحي لكبار السن من أفراد العائلة، ومع ذلك، لا تزال العائلات في مجال الأعمال تتمتع بميزة «الملكية»، التي تتيح لها التفكير على المدى الطويل واتخاذ القرارات بسرعة.

ما أهم التوصيات التي يمكن أن تساعدهم على تجاوز هذه التحديات؟

- لا شكّ أننا نعيش عصر التغيير والأزمات والفرص، لكن أهم توصية يمكن تقديمها على هذا الصعيد تتمثل في مضاعفة مستوى التواصل والشفافية بين جميع الأطراف المعنية في العائلة، وذلك للحصول على المساعدة، فلا يوجد مدير يمتلك جميع الحلول للمشاكل التي تولدها هذه الأزمة، ولمراجعة أثر هذه الأزمة في شركتك وأصولك، ولاتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية والحاسمة بدءاً من بيع أحد الأصول غير المنتجة، وصولاً إلى خفض معدلات الأرباح وإيجاد السبل الكفيلة بدعم الموظفين، ولإشراك بعض أفراد العائلة في الأمور الإدارية والقيادية لتحرير فرص الابتكار، الأمر الذي من شأنه مساعدة العائلة على التكيّف والبقاء متماسكة، بل وتعزيز الأواصر بين أفرادها ليصبحوا مصدر قوة للمؤسسة.

ما التغيرات التي لمستموها على توجهات ورغبات المستثمرين من الإمارات والمنطقة في الفترة الماضية.. هل لاحظتم تغيراً في خياراتهم الاستثمارية؟

- نركز جهودنا حالياً على إدارة المحافظ المتنوعة ومتعددة الأصول للعملاء في دولة الإمارات، فمعظم العملاء يلجؤون إلى «بنك جي بي مورجان» من أجل تنويع وتعزيز مصادر أصولهم التي يمتلكونها في المنطقة، وعلى الرغم عدم وجود أي منطقة أو دولة أو فئة من الناس بمنأى عن آثار وتبعات جائحة «كوفيد -19»، إلا أننا نشهد تنامي الطلب على محافظ الأصول المتنوعة على الصعيد العالمي.

ونظراً لانخفاض معدلات النمو العالمية، فإننا نشهد حالياً ارتفاع الطلب على الاستثمارات المرتبطة بالدخل الثابت، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالبنى التحتية العالمية، والتي ترتبط بدرجة أقل بحركة الأسواق العامة والنمو الاقتصادي، إضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الذهب، الذي بدأ سباق الاستحواذ عليه خلال العامين 2018 و2019، كونه يشكل وسيلة فعالة لتنويع مصادر المحفظة الاستثمارية، فضلاً عن كونه ملاذاً آمناً ضد التضخم على المدى الطويل.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ العملاء بخفض ميزانياتهم المخصصة لشراء الذهب نظراً للارتفاع الكبير في أسعاره وأخيراً، ومع موجة تعافي الأسواق العامة وتعويض جزء كبير من خسائرها، بدأنا نشهد ميل المزيد من العملاء إلى تطبيق استراتيجيات حماية لمحافظهم الاستثمارية.

أي الاستثمارات ترونها أكثر جاذبية في هذه المرحلة؟ وهل تلمسون شهية أعلى على المخاطرة بعد الفتح التدريجي للاقتصاد العالمي؟

- ينصب اهتمامنا وتفضيلاتنا حالياً على خطط النمو طويلة الأمد لقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، اللذين نرى أنهما سيستفيدان بدرجة كبيرة من استمرار اتساع موجة انتشار الوباء، فقد أظهرت هذه الأزمة مدى قوة وفاعلية كلا القطاعين، حيث برز دور التكنولوجيا في تعزيز استخدام ممارسات إدارة الأعمال عن بُعد، والتفاعل المشترك مع بعضنا البعض، كما أننا شهدنا صعود ابتكارات جديدة على امتداد قطاع الرعاية الصحية، الذي نتوقع أن يتسارع معدل نموه بعد مرور هذه الأزمة. وعليه، فإننا نشهد حالياً تفوق قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية بفارق كبير على أسواق الأسهم الأوسع انتشاراً حتى تاريخه، حيث نما قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4 %، في حين سجّل قطاع التكنولوجيا نمواً بنسبة تجاوزت ال 23 % حتى الآن. إضافةً إلى ذلك، سجلت العديد من الاستراتيجيات التي تبنت مفاهيم الاستدامة تفوقها من حيث الأداء، لكونها تميل إلى التركيز على الشركات عالية الجودة، التي تحقق أثراً إيجابياً عالمياً، وتمتلك ميزانيات قوية تؤهلها مواجهة فترات الانكماش. لذلك، شهدنا تزايد الطلب على هذه المجالات خلال فترة الأزمة، كما أننا نتوقع استمرار موجة الطلب والنمو هذه على مدى السنوات القادمة.

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ما توقعاتكم للطلب على النفط وللأسعار في المرحلة المقبلة؟

- ما زال السوق يعاني فائض العرض على المدى القريب، كما أننا نرى أن السوق يواجه صعوبة ومحدودية في ارتفاع أسعار العقود الآجلة الحالية خلال عام 2020 وبالمضي قدماً، سنشهد بدء عمليات خفض الإنتاج على الصعيد العالمي، حيث يبدو أننا وصلنا إلى نقطة انعطاف حاسمة في الطلب مع بدء الاقتصادات العالمية إجراءات إزالة القيود والعودة إلى العمل وعند الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الجسيمة التي تعرض لها قطاع التوريد، مع إمكانية انتعاش الطلب بحلول نهاية العام 2021، نرى فسحة أملٍ لارتفاع الأسعار حينها، ولا سيما على صعيد العقود الأطول أجلاً.

شهد الذهب تحركات تاريخية في الفترة الأخيرة، فما توقعاتكم لأداء المعدن الثمين على المدى الطويل؟

- ما زال الذهب يشكل داعماً حقيقياً في الأسواق، ومن الأرجح أن تحافظ المصارف المركزية على معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، حتى مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفاع توقعات التضخم في نهاية المطاف، الأمر الذي من شأنه الإبقاء على العوائد الحقيقية عند مستويات منخفضة للغاية، وهو ما يدعم سعر المعدن الأصفر كما أننا نترقب فترةً سيتراجع فيها أداء الدولار مقارنةً بما هو عليه الآن، الأمر الذي سيشكل دفعةً قوية لأسعار الذهب.

ما توصياتكم للمحفظة المعتدلة أو إذا جاز التعبير المثالية في ظل التحولات والظروف الراهنة؟

- نحن نرى أن مفتاح الاستثمار الناجح خلال موجة التقلبات التي تشهدها الأسواق يكمن في التمسك بالأهداف والاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأمد، مع الاحتفاظ ببعض السيولة للاستفادة منها خلال فترة تراجع الأسواق أما بالنسبة للعملاء الذين لا يحتاجون إلى السيولة النقدية، وقاموا بطرح استثماراتهم وفق رؤى تمتد على أفق زمني متعدد السنوات، فخيار المحافظة على استثماراتهم خلال مرحلة الانخفاض هو الخيار الصحيح والأمثل، ومن قام منهم بمضاعفة معدل المخاطر، فقد آتت هذه الاستثمارات أكلها بالنسبة لهم. لكننا ننصح العملاء بتهيئة أنفسهم والاستعداد لمواجهة المزيد من التقلبات، والاحتفاظ ببعض السيولة كي يتمكنوا من الشراء خلال فترة التراجع.

ورغم أن توقعاتنا تستبعد إعادة سيناريو تراجع الأسواق التي سجلت أدنى مستوياتها خلال شهر مارس، نرى أن الأسواق ستعاني حالة متقلبة خلال مسيرة تعافيها على المدى القريب وعليه، نحن نتّبع خطة مرحلية حازمة للشراء أثناء تراجع الأسواق، مع رفع معدل المخاطر للأسهم لحمايتها عند انخفاض الأسعار أما على صعيد محفظتنا الاستثمارية المتوازنة، فإننا نحافظ على انخفاض متواضع في سعر الأسهم مقابل المؤشر الرئيسي، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين المتواصلة، والتقييمات عالية المخاطر المطروحة حالياً.

كيف ترون تأثيرات ما تم ضخه من سيولة في الفترة الماضية على مستوى الولايات المتحدة وأغلبية الاقتصادات العالمية على المناخ الاستثماري في المرحلة المقبلة؟

- إن من أكبر وأشهر مخاطر ضخ السيولة اللازمة في الأسواق تراكم الدين العام، فالمخاطر المتعلقة بالديون حقيقية وملموسة، لكن لا ينبغي المبالغة فيها. أرى أن الدين العام الأمريكي المتنامي لا يشكل تهديداً آنياً لقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، وذلك في حدود طرح أسعار فائدة بالإمكان التحكم فيها (لا تزال عائدات السندات السيادية تحوم عند مستويات منخفضة وقياسية للفائدة) ولا أتوقع أن يؤدي تنفيذ برامج الاحتياطي الفيدرالي، أو استجابة الحكومة على الصعيد المالي، لحدوث موجة تضخم عالية، وخاصةً على المدى القريب، بل على العكس تماماً، أنا أرى أن مخاطر التضخم تميل للتراجع مع هبوط الأسعار، عوضاً عن ارتفاعها.



الأسواق الناشئة.. والفرص الأفضل للاستثمار



رداً على سؤال حول الفرص الأفضل للاستثمار في المرحلة المقبلة على مستوى المناطق، وهل تلمسون عودة قوية للرساميل إلى الأسواق الناشئة بعد هروب قسط كبير من الاستثمارات الأجنبية من هذه الأسواق نتيجة الجائحة؟، قالت تارا سميث، مديرة بنك «جي بي مورجان» الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: نحن نواصل تطبيق استراتيجيتنا الاستثمارية على الصعيد العالمي، مع مراعاة ضرورة التنويع ولا تزال الولايات المتحدة منطقتنا الاستثمارية المفضلة، إلا أننا شهدنا ميلاً ملحوظاً نحو الأصول عالية المخاطر غير الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما في القارة الأوروبية.

وأضافت: أما على المستوى الإقليمي، فنحن نواصل تركيز استثماراتنا على عمليات التحول الرقمي والابتكار في قطاع الرعاية الصحية داخل الولايات المتحدة، إلا أننا نتوخى الحذر الشديد إزاء المخاطر العالية التي تحملها القطاعات الدورية. في حين ينصب تفضيلنا في أوروبا على مؤشر CAC 40، أحد أهم مؤشرات بورصة باريس لأكبر 40 شركة فرنسية، ومؤشر سوق المال السويسري SMI، ومؤشر سوق المال الألماني DAX.

وتابعت: وما زالت نظرتنا إلى السوق الآسيوية إيجابية من خلال التعامل مع سوق الأسهم الصينية A، وتحافظ تداولات الأسهم في الأسواق الصاعدة على استقرارها، مقارنة بما سجلته في وقت سابق من هذا العام (ما يشير إلى أننا بدأنا أخيراً بتحقيق بعض العائدات خلال الأسابيع الأخيرة)، كما أننا نرى بأن هذه التداولات في طريقها للانتعاش بوتيرة مطردة وأكثر استقراراً، ولا سيما على صعيد استثمارات الدخل الثابت.