81 % من المهنيين يتوقعون تزايد عمليات التوظيف عن بُعد

كشف استبيان، اتجاهات التوظيف المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، عن التطورات التي يشهدها قطاع التوظيف في المنطقة، كما سلّط الضوء على دور التكنولوجيا في تعزيز الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل.نتيجة لانتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من التوّجه نحو عالم من التحوّل الرقمي، أصبح يتعين على أصحاب العمل والمهنيين الاستعداد للتعامل مع هذه الفترة الانتقالية بشكل فعّال. و

في هذا الإطار، صرّح 81% من المجيبين أنهم يتوقعون زيادة عمليات التوظيف عن بُعد خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما قال 74% من العاملين حالياً أن شركاتهم تقوم بتنفيذ إجراءات التوظيف بشكل كامل عبر الإنترنت. وعلى صعيد آخر، يعتبر 72% من الباحثين عن عمل أن مواقع التوظيف عبر الإنترنت هي أفضل وسيلة للعثور على فرص عمل ذات الصلة بمجالات تخصصهم، تليها مواقع التواصل (14%) والمواقع الإلكترونية للشركات (8%).

وتشهد العديد من البلدان توجهات لتبني سياسات العمل عن بُعد، حيث اعتبر 84% من المجيبين أن المقابلات الافتراضية باتت البديل الموثوق لمقابلات العمل التقليدية.

وتمتلك المنصات الرقمية، التي تحتوي على بيانات الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات، القدرة على تحقيق فوائد كبيرة عبر تخفيض المدة التي تتطلبها عملية البحث عن وظيفة، وتعزيز القدرة على إيجاد الموظفين المناسبين على نحو غير مسبوق. فبحسب المجيبين، شملت أبرز الفوائد التي تقدمها أدوات التوظيف عبر الإنترنت: توفير الوقت والتكاليف (28%)، والعثور على عدد أكبر من المرشحين (9%)، وإيجاد مرشّحين أكثر كفاءة (6%)، وسهولة الاستخدام (5%)، فيما قال 47% بأن هذه الأدوات تقدم جميع هذه الفوائد معاً. وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يتجه خبراء التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبني التقنيات الجديدة بهدف تعزيز الابتكار وتطوير عملية التوظيف. وتؤكد البيانات التي أظهرها الاستبيان أن مواقع التوظيف عبر الإنترنت تؤثر بشكل كبير في عملية التوظيف، من ناحية تمكين الشركات من إيجاد عدد أكبر من الأشخاص الكفوئين وذوي الخبرة.

توقع معظم المجيبين (87%) أن تشهد معارض التوظيف الافتراضية ارتفاعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما صرّح المجيبون أن أدوات التوظيف الرقمية مثل البحث عن السيرة الذاتية (36%)، وإعلانات الوظائف (16%)، ومقابلات الفيديو/أدوات تصفية المرشّحين (5%)، ونظام تتبع طلبات المتقدمين عبر الإنترنت (2%)، ومنصة تأهيل وتدريب الموظفين الجدد عبر الإنترنت (2%) ستسهل على أصحاب العمل توظيف المرشّحين خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما قال 37% أن هذه الأدوات تسهّل المهمة.



الوصول للكفاءات



وتؤكد نتائج الاستبيان أن عناصر التوظيف الناجح تكمن في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكفاءات (50%)، والقدرة على فرز وتصفية نتائج البحث (17%)، والقدرة على اختبار وتقييم المرشحين عبر الإنترنت (11%)، والقدرة على تأهيل وتدريب الموظفين الجدد بنجاح (11%)، وتسويق الشركة كأفضل مكان للعمل (4%).

وتشهد المنطقة، إطلاق مبادرات إيجابية من قبل أصحاب العمل، استشرافاً لمستقبل التوظيف خلال الفترة القادمة، حيث قال 80% أن لدى شركتهم خطة واضحة لمواكبة التغييرات المتوقعة في عالم التوظيف لما بعد كورونا.



عناصر التوظيف الناجح:

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* الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكفاءات 50%

* القدرة على فرز وتصفية نتائج البحث 17%

* القدرة على اختبار وتقييم المرشحين عبر الإنترنت 11%

* القدرة على تأهيل وتدريب الموظفين الجدد بنجاح 11%

* تسويق الشركة كأفضل مكان للعمل 4%