شكرا لقرائتكم خبر عن رواد جيل الألفية يبنون أعمالهم التجارية من رحم أزمة «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

غيرت جائحة كورونا معظم جوانب الحياة اليومية، وبنت اقتصادات وهدمت أخرى كثيرة من حولها. ولكن بالنسبة لبعض رواد الأعمال الشباب من جيل الألفية الجديدة، فإن الأزمة قد تأتي أيضاً بالكثير من الفرص. وهو ما كشفه الوباء من خلال تفتح براعم خضراء أمام مستقبل جديد واعد.

في سنغافورة، تعمل الشركات الناشئة سريعة النمو، في قطاع الأغذية والتجزئة والتكنولوجيا، سوية للاستجابة للبيئة المتغيرة الحاصلة. ومن هؤلاء ثلاثة رواد أعمال شباب عرفوا تماماً كيف يُلبوا طلبات المستهلكين الجديدة، وما قد يعنيه ذلك لعالم ما بعد الوباء.

براعم خضراء في وسط الجائحة

بنيامين سوان مؤسس «ساستينير» لتكنولوجيا الزراعة - 39 عاماً

عندما ظهر فيروس كورونا المستجد في بداية عام 2020، كانت الزراعة إحدى أولى القطاعات التي تعثرت جراء الأزمة. حيث أُفرغت أرفف المتاجر، وخشي الناس من نقص الغذاء وسط إغلاق الحدود وتعطل سلاسل التوريد.

حتى قبل الوباء، كان «بنيامين سوان» 39 عاماً، مؤسس شركة «ساستينير» Sustenir الناشئة لتكنولوجيا الزراعة في سنغافورة، يعمل على جعل الإمدادات الغذائية أكثر موثوقية. وتمكنت مزرعته «ساستينير» Sustenir الحضرية العمودية، من زراعة المنتجات غير المحلية وجعلها تنمو في بيئات داخلية خاضعة للرقابة ونشرها في السوق المحلية. وتتمثل رؤية الشركة في مستقبل أكثر مرونة يتماشى مع الواقع.

بدأ المهندس الأسترالي العمل في سنغافورة عام 2013 في معالجة قضايا نقص الأراضي وندرة الغذاء. وقال سوان، لقد سلط الوباء هذا العام الضوء أكثر على هذه المشكلة، حيث أصبح السنغافوريون أكثر وعياً بشأن مصدر منتجاتهم. في الوقت نفسه، أدت عمليات إغلاق الحدود إلى صعوبة الحصول على بعض الأطعمة. لذلك هناك تركيز كبير الآن على كيفية رفع إنتاجيتنا».

يتم إنتاج أقل من 10% من الاحتياجات الغذائية لسنغافورة محلياً، حيث تندر الأراضي في هذا البلد الأصغر من مدينة نيويورك من حيث المساحة. وتأمل الحكومة في رفع هذا الرقم إلى 30% بحلول عام 2030 من خلال استخدام أفضل للأراضي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استثمارات تزيد على 215 مليون دولار في الشركات الناشئة.

المهندس الأسترالي السابق متفائل لأنه يمكن أن يساهم في وضع الشركة والبلد كمبتكرين رائدين في مجال الأغذية مستقبلاً.

وأضاف:«نظراً لأن نظامنا يمكن تعديله بشكل حرفي في أي مبنى في العالم، فإننا نريد أن نكون متواجدين في كل مدينة رئيسية عالمية». «ربما في يوم من الأيام يمكننا تصدير بعض المنتجات إلى البلدان المجاورة لنا».

نحو عالم تسوق أكثر سهولة

هنري تشان مؤسس منصة «شوب باك» للاسترداد النقدي - 35 عاماً

مثلما غير فيروس«كورونا» متطلبات الزراعة، فقد غير أيضاً عادات التسوق. جعلت عمليات الإغلاق على مستوى العالم والضربة الاقتصادية اللاحقة المستهلكين وتجار التجزئة أكثر وعياً بإنفاقهم.

ركز «هنري تشان» مؤسس منصة«شوب باك» ShopBack لاسترداد النقود، على هذه المساحة لعدة سنوات.

منذ إطلاقها في عام 2014، نمت الشركة السنغافورية الناشئة، التي تمنح المستخدمين نسبة مئوية من استرداد النقود على كل عملية شراء تتم عبر تطبيقها، بشكل مطرد. حيث أعادت 115 مليون دولار إلى أكثر من 20 مليون مستخدم في آسيا والمحيط الهادئ. ولكن عندما ضرب الوباء مفاصل الاقتصاد العالمي، تحرك العمل بسرعة لتقديم مدخرات وخدمات جديدة.

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وفقاً ل«تشان»، شهد الوباء تحولاً في عادات التسوق لدى المستهلكين إلى الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها البقالة والسوبرماركت، تلتها مؤخراً اقتناء منتجات تتعلق باللياقة البدنية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على السفر المحلي.

في الوقت نفسه، دفع الوباء أيضاً المزيد من تجار التجزئة إلى إدراج أنفسهم على المنصة في محاولة للتعويض عن المبيعات المادية المفقودة. من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، انضم 500 تاجر تجزئة جديد إلى منصة «شوب باك» ShopBack، التي تحصل على عمولة متفق عليها مع التجار عن كل عملية بيع. بذلك توسعت قائمتها التي تضم أساساً 4000 علامة تجارية بما فيها «أمازون» و«تاوباو» و«إكسبيديا».

وبحسب «تشان» البالغ من العمر 35 عاماً، يهتم التجار بشكل متزايد بإنفاقهم التسويقي، وهذا هو المكان الذي يتردد فيه صدى مفهوم الشركة «الدفع لكل بيع». وأضاف «يمكنك أن ترى هذا من ارتفاع أعداد التجار المنضمين إلينا».

وحققت الشركة في النصف الأول من هذا العام، مبيعات بحدود مليار دولار لتجارها عبر المنصة.

تهدف جهود شركة «شوب باك» من خلال نقل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، إلى المساعدة في تنويع قنوات البيع للتجار. وهذا ما أكدته دراسة أجرتها شركة «ماكينزي» McKinsey قبل«كوفيد-19» في عام 2018، أن 92% من الشركات تعتقد أنها ستضطر إلى تغيير نماذج أعمالها بما يتوافق مع الرقمنة.

ربط المستقبل الرقمي الجديد

روهيت جها مؤسس «ترانسيلسشل» للاتصالات اللاسلكية - 31 عاماً

في الوقت الذي سرع فيه فيروس «كورونا» رقمنة العديد من الصناعات، فقد كشف أيضاً عن أوجه قصور في البنية التحتية العالمية للإنترنت.

على مدى السنوات الأربع الماضية، عملت شركة «ترانسيلسشل» Transcelestial الناشئة للاتصالات اللاسلكية على سد هذه الفجوة من خلال بديل أكثر كفاءة وأقل تكلفة لخدمات الإنترنت التقليدية.

قال «روهيت جها»، مؤسس الشركة صاحب ال 31 عاماً، «عندما تنظر إلى العالم الآن، هناك أكثر من نصفه لا يزال غير متصل بالإنترنت، نحن نتحدث عن عدم وجود خدمات إنترنت، ولا حتى الاتصال الخلوي الأساسي».

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نحو 3.6 مليار شخص، أو 46% من سكان العالم لم يكونوا متصلين بالإنترنت مع نهاية عام 2019.

يستخدم منتج الشركة الرئيسي، وهو عبارة عن جهاز لاسلكي، الليزر لنقل البيانات. ويعتبر «جها» هذا المنتج قابلاً للتطوير بشكل غير محدود أكثر من كابلات الألياف البصرية. وفي الوقت نفسه، فإن حجمه المعقول ووزنه البالغ ثلاثة كيلوجرامات، يُمكِّن شركات الاتصالات من تركيبه في غضون 10 دقائق.

يعتبر رائد الأعمال الشاب أن هذه الكفاءة تعكس خطة الشركة لتوفير خدمات الإنترنت الملائمة لعالم سريع التغير. وقال:«نحن ننظر إلى المستقبل بعد خمسين عاماً، ونحاول تخيل المشهد لما سيبدو عليه العالم».

على الرغم من أن سنغافورة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجال الاتصال بالإنترنت، لا يزال جزء كبير من دول جنوب شرق آسيا يحاول اللحاق بالركب.

ومع الاندفاع القوي لنشر خدمة «5 جي»، سيصبح هذا المنتج وهذه التكنولوجيا أكثر أهمية. حيث من المتوقع أن تستحوذ المنطقة على ثلث أو 29% من عمليات نشر شبكات الجيل الخامس العالمية بحلول عام 2025. ومن وجهة نظر «روهيت جها» فإن نظامه سيسرع العملية إلى ثمانية أشهر، أو حتى عام».

لدفع هذه الرؤية قُدماً، تلقت «ترانسيلسشل» في يوليو/تموز 9.6 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك بنك «إي دي بي آي» EDBI السنغافوري، وشركة «ويف مايكر» Wavemaker لرأس المال الاستثماري، بالرغم من جفاف التمويل العالمي بسبب الوباء.

وصف ذلك «جها» بالقول: «معظم المستثمرين الذين دعمونا هم أشخاص لديهم أفق بعيد ويتطلعون للأمام، لأنه مازال هناك الكثير من الرحلة المتبقية».