متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المؤسسون: كيلر ريناودو (الرئيس التنفيذي)، كينان ويروبيك، ويليام هيتزلر

تاريخ التأسيس: 2014

المقر الرئيسي:

هاف مون باي، كاليفورنيا

حجم التمويل: 225 مليون دولار

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القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار

التقنيات الرئيسية: الذكاء الاصطناعي، الطائرات من دون طيار، الحوسبة المتطورة، التعليم الآلي، الروبوتات.

تقوم شركة التوصيل بواسطة الطائرات من دون طيار والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، بنقل الإمدادات الطبية المهمة مثل الدم واللقاحات في رواندا، وغانا. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أضافت توصيل عينات اختبار «كوفيد-19» إلى القائمة، حيث بدأت الخدمة في أكرا، وكوماسي، أكبر مدينتين في غانا، وجُمعت من المرضى في المرافق الصحية الريفية وتم تسليمها إلى معهد نوجوتشي للأبحاث الطبية لإجراء الاختبارات عليها. وتقول «زيبلاين» إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الطائرات من دون طيار لإجراء عمليات توصيل وتسليم منتظمة بعيدة المدى إلى المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

وتتمتع كل من غانا، ورواندا، بجغرافيا جبلية وطرق وعرة جداً، ما يجعل من الصعب للغاية توصيل الإمدادات الطبية بواسطة المركبات البرية. ومنذ تأسيسها في عام 2014، انتقلت «زيبلاين» من قاعدة واحدة تخدم نصف رواندا إلى قاعدتين تخدمان البلاد بأكملها، إضافة إلى إطلاقها 4 قواعد جديدة في غانا. وستقوم المرافق الستة مجتمعة بتوفير الإمدادات الطبية الحيوية لمستشفيات تخدم أكثر من 20 مليون شخص.

ويقوم عمل الشركة كالآتي: يرسل طبيب في إحدى المستشفيات أو العيادات في منطقة نائية رسالة نصية إلى «زيبلاين» تتضمن قائمة بالإمدادات التي يحتاجها. وتكون هذه الإمدادات مخزنة في مراكز توزيع الشركة في ذلك البلد (في هذه الحالة روندا، وغانا)، وتتم تعبئتها في صندوق أحمر صغير، حيث تكون هنالك مظلة صغيرة مثبته به لتسقطه الطائرة من دون طيار في منطقة مخصصة قريبة من المستشفى، أو العيادة. وبعد ذلك تعود الطائرة إلى مركز التوزيع في انتظار عملية التسليم التالية.