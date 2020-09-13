الطيران يواصل التحليق لتجاوز تحديات «كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل قطاع الطيران في دولة الإمارات تحسناً مستمراً مع استئناف شركات الطيران الوطنية والأجنبية رحلاتها من وإلى الدولة، وذلك بعد الإغلاق الذي شهده القطاع منذ مارس/آذار 2020 بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأظهرت بيانات مؤسسة «إوه إيه جي» المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران، ارتفاعاً في عدد الرحلات المغادرة من مطارات دولة الإمارات خلال شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 16%، مقارنة مع شهر يوليو/تموز 2020.

وبلغ عدد رحلات الطيران المغادرة من مطارات الإمارات خلال أغسطس نحو 7965 رحلة، مقارنة مع 6867 رحلة في يوليو، بنمو 16%، بينما ارتفع عدد الرحلات بنسبة 80% مقارنة مع يونيو/حزيران، وقفز بنسبة 96% مقارنة مع مايو/أيار، بينما ارتفع بنسبة 104% بالمقارنة مع إبريل/نيسان الذي سجل أدنى عدد رحلات بسبب فترة تعليق رحلات الطيران.

واستمر نمو عدد الرحلات المغادرة من مطارات الدولة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر/أيلول الجاري؛ حيث ارتفع بنسبة 5% تقريباً، مقارنة مع الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وذلك مع مواصلة شركات الطيران الوطنية والأجنبية زيادة عدد رحلاتها وخدمة المزيد من الوجهات.

وتشهد السعة المقعدية للرحلات المطارات المحلية، نمواً متزايداً مقارنة مع فترة الإغلاق التي بدأت مع نهاية شهر مارس/ آذار 2020؛ حيث تعمل المطارات على استعادة عملياتها بشكل تدريجي مع عودة قطاع النقل الجوي.

وتتأثر الرحلات المجدولة التي تضعها شركات الطيران من وإلى دولة الإمارات بالعديد من العوامل، وأبرزها المتغيرات التي تشهدها القوانين والأنظمة حول حركة المسافرين الدوليين، والقيود على السفر.



دور محوري



وتلعب شركات الطيران الوطنية دوراً حيوياً في نقل المسافرين وخاصة «الترانزيت»، في الوقت الذي يشهد فيه العالم حركة طيران محدودة؛ بسبب القيود على السفر في بعض الدول، وتعليق رحلات العديد من الشركات الطيران.

تعكف طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب لتلبية الطلب على السفر، مع وضع سلامة وصحة عملائها وطاقمها ومجتمعاتها على رأس قائمة أولوياتها، ويرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية إلى 86 مدينة.

وبحسب آخر تحديثات لشركة «الاتحاد للطيران»، سيرتفع عدد الوجهات التي تشغلها الناقلة إلى أكثر من 58 وجهة حول العالم، مع تشغيل وجهاتها الجديدة في المغرب.

وكذلك استأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى 34 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.

وستستمر فلاي دبي في إضافة المزيد من الوجهات، وإعداد الرحلات المنتظمة، حيث تعمل الناقلة على العديد من الوجهات. وكانت قد افتتحت باب الحجوزات للرحلات في 24 يونيو الفائت، وخلال هذه الفترة، استقبلت حجوزات للسياح، وهذا مؤشر جيد على تسارع الطلب على السفر لدبي.

من جهتها تقوم «العربية للطيران» حالياً بتشغيل الرحلات من وإلى الشارقة إلى أماكن مختارة من شبكة وجهاتها؛ حيث تزيد عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة على 33 وجهة حسب الموقع الإلكتروني للناقلة.

كما تشغل «العربية للطيران - أبوظبي»، رحلات مباشرة انطلاقاً من أبوظبي إلى مدينتي كابول في أفغانستان ودكا في بنجلادش، ابتداء من 7 أغسطس 2020، وشغلت اعتباراً من 14 يوليو، رحلات مباشرة تربط بين أبوظبي ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر.

وتشغل شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى نحو 200 وجهة في العالم، ومع استثناء الوجهات المشتركة بين الناقلات الوطنية، ويقدر عدد الوجهات التي تخدمها بنحو 115 وجهة موحدة.