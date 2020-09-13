شكرا لقرائتكم خبر عن موكيش أمباني.. رحلة سابع أغنى رجل من عدن إلى مومباي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّرت قائمة بلومبيرج لأغنى أثرياء العالم ثروة رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، مؤخراً ب80.4 مليار دولار، ليتربع رئيس مجلس إدارة التكتل الهندي المعروف باسم «ريلاينس» في أعلى القائمة، وفي المرتبة السابعة، وليكون الوحيد مع الفرنسي بيرنارد أرنولت، صاحب علامة «لوي فيتون»، في قائمة العشرة أغنى الأغنياء، من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ولد موكيش دهيروبهاي أمباني، أغنى أغنياء آسيا، في 19 إبريل/ نسان 1957، في مدينة عدن باليمن، وهو أحد أقطاب الأعمال الهنود، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ريلاينس» الهندية، أكبر شركة هندية من حيث القيمة السوقية، التي استقطبت عمالقة التقنية الأمريكية إلى شراكات متعددة في الهند.

ولعائلة أمباني حكايات مع المنازل، فقد انتقلت عائلة رجل الأعمال والتاجر دهيروبهاي أمباني من عدن، للسكن في شقة تتكون من غرفتي نوم في بهولشوار، في مومباي، عاش فيها موكيش مع والده ووالدته كوكيلابين، وأخيه أنيل، وأختيه ديبتي سالجاونكار، ونينا كوثاري، حتى سبعينات القرن الماضي.

ثم قام دهيروبهاي، ويعرف كذلك باسم ظهير جلال أمباني، (أو ظهير بهائي)، وكان قد أسس ريلاينس اندستريز في مومباي مع ابن عمه، بشراء برج سكني مكون من 14 شقة أُطلق عليه اسم «رياح البحر» في كولابا، حيث عاش موكيش وأخوه أنيل مع عائلتهما في طوابق مختلفة حتى وقتٍ قريب.

اليوم، يعيش موكيش وزوجته نيتا أمباني، وأبناؤهم الثلاثة في مبنى سكني شهير باسم «أنتايا» مكون من 27 طابقاً في مومباي، وتقدر قيمته بنحو المليار دولار، ليكون أغلى منزل على الإطلاق.

انضم موكيش مع أخيه أنيل للدراسة في هيل جرانج هاي سكول في مومباي، حيث كان شريكه، أناند جين زميلاً له في الفصل الدراسي. وتخرج موكيش بدرجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من (قسم التكنولوجيا الكيميائية بالجامعة)، وهو الآن معهد التكنولوجيا الكيميائية، في مومباي.

ونيله المركز السادس في اختبارات الجامعة، أهّل موكيش لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، لكنه أكمل عاماً واحداً فقط من برنامج العامين، وفشل في استكمال دراسته في عام 1980.

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في هذا الوقت، بدأ رجل الأعمال الشاب يفكّر في العمل ضمن المجموعة التي تمتلكها العائلة، وقد فتحت إدارة أنديرا غاندي الأبواب أمام صناعة خيوط الغزل من البوليستر، للقطاع الخاص في أوائل 1980. وقد تقدم دهيروبهاي أمباني للحصول على رخصة لإنشاء مصنع صناعة خيوط الغزل من البوليستر. ورغم شراسة المنافسة مع الشركات الكبرى، إلا أن دهيروبهاي تمكن من الحصول على الرخصة. وقد حان الوقت ليقوم الابن الأكبر موكيش بدوره لمساعدة العائلة في بناء مصنع غزل البوليستر. وشرع رجل الأعمال الشاب في مساعدة والده وتأسيس التكامل العكسي لشركة «ريلاينس» من صناعة النسيج إلى أنسجة بوليستر، ثم الدخول في قطاع البتروكيماويات، بداية من 1981.

ثم دخلت المجموعة في مجال تكرير النفط، لا بل والنشاط الاستكشافي والإنتاج. ومن ثم توسّع أمباني في أعماله لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي 2002، توفي رجل الأعمال الأب، مؤسس ريلاينس، وبعدها بأقل من 5 سنوات فقط، وصلت ثروة العائلة (أنيل وموكيش) إلى 60 مليار دولار، ما جعل أمباني أغنى أسرة في العالم.

وفي 2010، صنفت مجلة فوربس الأمريكية موكيش أمباني من بين أقوى 68 شخصية حول العالم، واعتباراً من 2012، أصبح ثاني أغنى رجل في آسيا، واحتل يومها المركز التاسع عشر من بين أغنى شخصيات العالم، بثروة شخصية 22.3 مليار دولار.

وفي عام 2012، صنّفت فوربيس موكيش أمباني على أنه أغنى مالك أندية رياضية في العالم. ووفقا ًلقائمة أغنى مالكي الأندية الرياضية، يعتبر أغنى من مالك نادي تشيلسي، ونادي إيه سي ميلان. إذ تملك شركة أمباني ريلاينس الدوري الهندي الممتاز في الكريكت المحلي مومباي إنديانز.

وفي أوائل عام 2019، احتجزت محكمة في مومباي شقيق موكيش الأصغر، أنيل، في ازدراء جنائي لعدم سداد الديون المضمونة شخصياً لشركة «ريلاينس للاتصالات» المستحقة لشركة صناعة المعدات السويدية إريكسون. ومنحت المحكمة أنيل شهراً لتحصيل الأموال. وفي نهاية الشهر، أنقذ موكيش شقيقه الأصغر، ودفع الدين.

اليوم تقوم «ريلاينس» باستقطاب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً من عمالقة التقنية الأمريكية لدخول أحد أكبر الأسواق العالمية، من خلال ريلاينس للتجزئة وجيو بلاتفورمز.