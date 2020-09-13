عندما يغير وارين بافيت فلسفته

على ملوك التقنية أن يتطلعوا إلى عقد جديد، عقد فيه وارين بافيت من نوع آخر مستعد للسماح لبيركشاير بالذهاب في كل الاتجاهات

رغم القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن ما إذا كانت تقييمات أسهم التقنية مرتفعة جداً أو أنها ربما تنطوي على مخاطر، لا يبدو أن عراف أوماها «وارين بافيت»، يحمل نفس الشعور عندما يقرر الاستثمار في عمليات الاكتتاب الأوّلي لعدد من الشركات الناشئة في القطاع هذا العام على الأقل.

فقد كشفت مستندات طرح أسهم شركة «سنوفليك» المتضمنة في طلب إدراجها على الاكتتاب العام، عن أن شركة «بيركشاير» سوف تشتري ما يقرب من 250 مليون دولار من أسهم الشركة الناشئة المتخصصة في برمجيات تخزين الحوسبة السحابية. ويتم شراء الكمية بسعر الاكتتاب تضاف إليها 4 ملايين من مكتتب آخر. وتضيف العمليتان 600 مليون دولار من إجمالي قيمة الشركة المتوقعة إذا تم طرحها للاكتتاب العام بالسعر المفترض 80 دولاراً للسهم الواحد، وهي الحد الوسط لنطاق السعر الاسترشادي المحدد بين 75 إلى 85 دولاراً. وتسعى «سنوفليك» لجمع حوالي ملياري دولار من خلال بيع 28 مليون سهم.

وينتظر أن تشكل العملية واحدة من أهم الصفقات التي شهدها القطاع منذ فترة. وعندما تقدمت الشركة الناشئة لأول مرة للاكتتاب العام في أواخر أغسطس، وهو نفس الأسبوع الذي شهد طرح أسهم حوالي ست شركات «يونيكورن» ناشئة في التقنية، لاحظ المراقبون في ذلك الوقت كيف برزت الشركة باعتبارها الشركة الواعدة من بين شركات المجموعة.

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وتتمتع الشركة بفضل موقعها الريادي في البرامج السحابية والفرص المفتوحة، بملف ذي طابع خاص وآفاق واعدة يحب المستثمرون رؤيتها في الاكتتاب العام لشركات القطاع. فقد زادت عائدات «سنوفليك» بنسبة 121% في آخر ربع، وهذه النسبة أعلى بكثير من معظم مثيلاتها في مجال خدمات الحوسبة السحابية العامة. يضاف إلى ذلك أن عروضها المتميزة في سوق تحليل البيانات، وهي الخدمة التي لا تزال جديدة في عالم الحوسبة السحابية، يبشر بنتائج أفضل على صعيد النمو في المستقبل.

لكن هذه المعطيات لا تحل لغز اقتحام وارين بافيت عالم الاستثمار في عمليات الاكتتاب العام الأولي. وكان قد أكد في مقابلة مع «سي إن بي سي» أنه خلال 54 عاماً من عمر «بيركشاير»، لم يسبق لها أن استثمرت في صفقات اكتتاب أوّلي. وأكد شريكه تشارلي مونجر أن مديري عمليات الطرح الأوّلي «لا يتصلون بنا أصلاً ومنذ زمن بعيد». ولطالما كان مبدأ بافيت في إبرام الصفقات هو الابتعاد عن الشركات والقطاعات التي لا يفهم فيها. ولعل هذا ما يفسر عدم استثماره في عمالقة التقنية حتى الآن.

ويعتبر بعض المحللين هذا الموقف من أبرز أخطاء بافيت. فقد كانت عمالقة التقنية، خاصة «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» المحرك الأساسي لمؤشرات الأسهم ومسؤولة عن نسبة 25% من مكاسب السنوات الخمس الماضية على مستوى أسواق الأسهم العالمية مجتمعة.

وكانت أول مرة تدخل فيها بيركشاير عالم التقنية عام 2016، حيث اشترت أسهماً في شركة «أبل» التي تبلغ قيمة حصتها فيها حالياً 119 مليار دولار، أما أمازون فقد اشترت فيها حصة العام الماضي فقط. وقد اتهم بافيت نفسه بالغباء لأنه ماطل في دخول هذا القطاع. وحتى استثماراته المذكورة في الشركتين لم تصدر قراراتها عنه شخصياً، بل عن نوابه من التنفيذيين توم كومب وتيد ويشلر.

والآن يبدو أن فريق بافيت لا يريد تفويت الفرصة مرتين، لذلك سارع للاستثمار في أسهم «سنوفليك». وبغض النظر عن المسؤول عن القرار في بيركشاير، فلا بد أنه تغاضى عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة حتى الآن- بما فيها 350 مليون دولار بالحبر الأحمر على موازنة العام الماضي- والتفت إلى مستقبل «سنوفليك» المشرق.

وقد بلغ بافيت سن التسعين الشهر الماضي، ويقترب شريكه مونجر من سن ال 97. والشيء الوحيد الذي كان واضحاً في آخر اجتماع للمساهمين في بيركشاير، في عام 2019، هو أن الشركة بحاجة إلى صفقة استثمارات لمغازلة الجيل القادم من المستثمرين، الذين تسحرهم صور مغامرين من طراز إيلون ماسك وجيف بيزوس أكثر مما يلفت انتباههم وارين بافيت.

ونظراً للفارق الكبير بين نمو عائدات «تيسلا» مثلاً خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 500%، وعائدات «بيركشاير» البالغ 63% فقط، فإن مثل هذا الانجذاب للمغامرين الشباب يصبح مبرراً.

لذا يجب على ملوك التقنية أن يتطلعوا إلى عقد جديد، عقد فيه وارين بافيت من نوع آخر مستعد للسماح لبيركشاير بالذهاب في كل الاتجاهات، فهي تبحث عن ملاذ لما يزيد على 150 مليار دولار من النقد الجاهز للاستثمار.

* بلومبيرج