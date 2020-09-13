«أبينوميكس» باقية رغـــم استقالـــة شينـــزو

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يقول خبراء الاقتصاد إن زعيم اليابان القادم من المرجح أن يحافظ على إطار عمل «أبينوميكس» الأساسي... التيسير النقدي القوي، والإنفاق المالي المرن، والإصلاح الهيكلي

بعد تنحي شينزو آبي عن رئاسة الوزراء في اليابان، من المؤكد أن من يخلف رئيس وزراء اليابان الأطول خدمة، سيواجه تحديات اقتصادية هائلة.

ولا شك في أن الأسواق حريصة على معرفة ما إذا كانت الإدارة المقبلة سوف تلتزم ببرنامج شينزو آبي لإدارة الاقتصاد المعروف باسم «أبينومكس»، والذي قام على ثلاثية التيسير النقدي القوي، والإنفاق المالي المرن، والإصلاح الهيكلي.

وبينما يتم تداول أسماء البدائل من المرشحين لخلافة الرجل، يقول خبراء الاقتصاد إن زعيم اليابان القادم من المرجح أن يحافظ على إطار عمل «أبينوميكس» الأساسي. ونظراً لاستمرار الاستقرار السياسي في ظل برنامج آبي ثماني سنوات تقريباً، فمن المهم أن يوجه رئيس الوزراء القادم رسائل واضحة حول استمرارية البرنامج لتجنب الهزات المفاجئة في الأسواق المالية، والتي لها حساسيتها الخاصة حيال الاستقرار، ودرء عدم اليقين.

ولكن عندما يتعلق الأمر بتنشيط الاقتصاد، فسيتم تقييد أيدي خليفته، حيث تستمر تداعيات جائحة «كوفيد-19» في تقييد الحركة، ما يضع الحكومة في موقف دفاعي.

وسوف تتابع الفعاليات الاقتصادية بشكل خاص، ما إذا كان هناك تغييرات في السياسة النقدية. حيث كان التيسير النقدي الذي يقدمه البنك المركزي الياباني أهم ركائز برنامج «أبينومكس».

ومن المعتقد على نطاق واسع أن مشتريات بنك اليابان الضخمة من السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، والصناديق المتداولة في البورصة، ساعدت على خفض قيمة الين، الأمر الذي دعم الشركات القائمة على التصدير، وعزز أسعار الأسهم لمدة ثماني سنوات تقريباً.

ونظراً لأن فترة ولاية حاكم البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، تستمر حتى إبريل 2023، فمن المستبعد أن تخضع السياسة النقدية لتعديل جذري على المدى القصير، ولا يبدو من المفيد أيضاً الدفع باتجاه التغييرات أثناء أزمة الوباء.

وبعد أن أعلن آبي عزمه على الاستقالة، يوم الجمعة الماضي، بسبب التهاب القولون التقرحي المزمن، أعرب العديد من أعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، عن عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية للحزب، والتي تقرر فعلياً من سيكون رئيس الوزراء المقبل.

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ومن أبرز الوجوه وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات السابقة سيكو نودا. كما يُنظر إلى كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، على أنه المرشح الرئيسي.

وقال آبي، الذي يتولى منصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، إنه سيظل في منصبه حتى يتم اختيار خليفته، والذي سيتم يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

وسوف تلعب قدرة الإدارة الجديدة على الحفاظ على الاستقرار السياسي، دوراً مهماً، حيث إن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد شهد انتعاشاً معتدلاً خلال ما يقرب من ثماني سنوات من حكم آبي.

وقبل أن تبدأ ولاية آبي الثانية كرئيس للوزراء في عام 2012، تعاقب على رئاسة الحكومة اليابانية ستة رؤساء وزراء في غضون ست سنوات. وإذا لم يتمكن خلف آبي المقبل من الحصول على دعم الناس، فقد يعود الوضع السياسي إلى ما قبل «أبينوميكس»، ما يمثل خطراً على الاقتصاد.

وإضافة إلى ذلك، يشير الاقتصاديون إلى أن الاستقرار السياسي في ظل إدارة آبي عزز دبلوماسية اليابان لإفادة اقتصادها من خلال إرساء أسس الصفقات التجارية، وسياسة القطع الأجنبي. لكن في ما يتعلق بالدبلوماسية، قد يواجه خليفة آبي تحديات كبيرة في سعيه لتحقيق الأهداف المنشودة دبلوماسياً. كما يتعين على الرئيس الجديد استمرار حماية البلاد والاقتصاد من الجائحة.

وسواء تنحى آبي، أم لا، فمن الصعب جداً إعادة بناء الاقتصاد، لأن إجراءات تحفيز الطلب بقيت عاجزة عن تنشيط الاقتصاد في ظل الإغلاقات التي فرضها الفيروس.

وسوف يزيد الوباء من الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء المقبل في صياغة سياسات تعكس لمسة شخصية كما فعل آبي من خلال «أبينوميكس» عبر حملاته الاقتصادية.

ونظراً للركود الكبير الذي تسبب به الفيروس في النشاط الاجتماعي، فإن سياسات تحفيز الطلب ليست قابلة للتطبيق. وعادة ما تترافق تدابير التحفيز هذه مع خطر الإصابة بالعدوى المتصاعدة.

وقد أطلقت الحكومة برنامج دعم «جو تو ترافيل» في يوليو/ تموز الماضي، بميزانية ضخمة تبلغ 1.35 تريليون ين، لدعم صناعة السياحة المضطربة، لكن الحملة تعرضت لانتقادات شديدة لجهة نشر الفيروس على نطاق واسع.

وبدلاً من تحفيز النشاط الاقتصادي، كان على الحكومة التركيز على الإجراءات الوقائية للحد من الضرر الناجم عن الوباء من خلال تعزيز شبكة الأمان لحماية الوظائف، ودعم الشركات التي تضررت بشدة من الفيروس.

وبما أن الحكومة نفذت حزمتين تحفيزيتين قياسيتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 117 تريليون ين ياباني، فإن الخيارات المالية المتبقية لرئيس الوزراء القادم ستكون محدودة.

* جابان تايمز