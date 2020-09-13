شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مشروعاً إضافياً في برنامج أفضل الممارسات العالمية من «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «إكسبو2020» دبي، عن المجموعة الثانية من مشروعات برنامج أفضل الممارسات العالمية، والتي تضم 20 مشروعاً مبتكراً، بينها محطة نمر لمعالجة المياه المصاحبة لإنتاج النفط في سلطنة عُمان، ومنصة تعليمية إماراتية تستعين بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تعليمية تناسب حاجة كل طالب، ومشروع بريطاني للحد من الصيد العَرَضي للكائنات البحرية.

تنضم المجموعة الجديدة إلى باكورة المشروعات المختارة ضمن برنامج أفضل الممارسات العالمية في إكسبو 2020 دبي، والتي شملت 25 مشروعاً، عرفت باسم القصص التي لم يروِها أحد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي حتى الآن؛ إلى 45 مشروعاً تقدم جميعها حلولاً بسيطة لكن فعالة لبعض من أكبر التحديات العالمية، وفي مقدمتها ما يرتبط بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة سعياً لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وفي إطار التزامه بتشجيع التغيير الإيجابي من خلال التعاون وتبادل الأفكار، يسعى إكسبو 2020 دبي من خلال برنامج أفضل الممارسات العالمية وعدد من المبادرات الأخرى إلى دعم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية المعاصرة وتعزيزها من خلال حشد الطاقات المبدعة القادرة على تقديم هذه الحلول.

تغيير إيجابي

وقالت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي- رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تحقق المشروعات العشرون المختارة بالفعل أثراً إيجابياً في حياة الناس، في الوقت الذي يواجه فيه الملايين من البشر تحديات مهمة. ويؤكد برنامج أفضل الممارسات العالمية التزامنا الراسخ تجاه المشروعات التي يحتاج إليها العالم ويحقق تطلعاته ويعكس الجهود الواسعة التي تبذلها دولة الإمارات لإحداث التغيير الإيجابي في عدد من القضايا العالمية الرئيسية».

أضافت: «ستستفيد المشروعات المنضمة إلى البرنامج من منصة فريدة، وتسهّل تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وستحقق الإلهام بالتحرك الجدي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع شعار (تواصل العقول وصُنع المستقبل).

مستقبل أفضل

وسيوفر إكسبو 2020 دبي منصة متميزة لعرض هذه الحلول في إطار سعية لإلهام العالم بحلول مبتكرة والخروج بأفكار جديدة من خلال تعزيز التعاون، سعياً إلى بناء مستقبل أفضل للإنسانية. وسيكون للبرنامج مساحة عرض خاصة به في إكسبو 2020 دبي، بينما ستتلاقى أهداف التنمية المستدامة مع الحدث الدولي بالعديد من الطرق، من بينها في جناح الفرص، حيث سيستكشف الزوار كيف يمكن لإطلاق إمكانيات الأفراد والمجتمعات صنع مستقبل أكثر رخاء واستدامة لنا جميعاً. ويسلط هذا الضوء على نسخ إكسبو الدولية كمنصة مميزة للإلهام من أجل التغيير ودفع الإنسانية نحو التقدم.

حدث معرفي

بدوره، قال ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض:«إكسبو الدولي هو بالأساس حدث تعليمي يُعنى بمشاركة المعرفة والوقوف على أحدث الابتكارات وأكثرها فائدة للجميع. ومن خلال تحقيق التجانس بين المنظور العملي لإكسبو وموضوعاته الأساسية، فإن برنامج أفضل الممارسات العالمية يهتم بتثقيف الزوار ويمنحهم الإلهام من خلال عرض حلول مجربة ويمكن نقلها على مستوى العالم.

أضاف: «إن من دواعي سرورنا أن نشهد اليوم اتساع رقعة أفضل الممارسات العالمية في إكسبو 2020 دبي، ونتطلع إلى استمرار نموها ونحن نمضي في طريقنا وتضامننا نحو مستقبل أفضل».

مشاريع

وقُدمت المجموعة الأولى من المشروعات وعددها 25 التي وقع عليها الاختيار العام الماضي 1175 مرة في 141 دولة في دليل قوي على أثرها المهم على مختلف جوانب الحياة في العالم.

ويعدّ مشروع «محطة نمر» لمعالجة المياه جنوبي سلطنة عُمان أحد أكبر المشروعات المبتكرة الصديقة للبيئة في العالم، حيث يستخدم تقنية الأرض الرطبة لمعالجة المياه المصاحبة لإنتاج النفط بكميات كبيرة. وللمشروع أثر بيئي واقتصادي مهم، من حيث معالجته للمياه بتكلفة بسيطة وتعزيز إنتاج الخام مع خفض استهلاك الطاقة وتحقيق الاستدامة في إدارة المياه. وقد أنتج المشروع أكثر من مليوني برميل من النفط الخام من المياه المصاحبة للإنتاج وبنى نظاماً بيئياً مرناً في موقع كان صحراء قاحلة من قبل.

منصة تعتمد الذكاء الاصطناعي

ومن بين المشروعات العشرين التي انضمت إلى برنامج أفضل الممارسات العالمية «منصة ألف للتعليم» وهي منصة إماراتية توفر تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، لتمكنهم من التعلُّم بالوتيرة التي يرغبون فيها في أي وقت وفي أي مكان. تعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي لتقديم خيارات للطلاب حول الطريقة التي يفضلونها للتعلم. وإلى الآن، استفاد من المنصة أكثر من 60 ألف طالب في أكثر من 200 مدرسة في أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى ثلاث مدارس في الولايات المتحدة.

وقالت عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة «ألف للتعليم»: «إكسبو 2020 دبي هو البوتقة التي تجتمع فيها أحدث التقنيات والابتكارات من أنحاء العالم. وتفخر «ألف للتعليم» بمشاركتها في إكسبو الدولي من خلال برنامج أفضل الممارسات العالمية، حيث نعرض أنظمتنا المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي ستُسهم في تشكيل ملامح مستقبل التعليم في أنحاء دولة الإمارات والعالم».

منظومة بحرية

أيضا من بين المشروعات؛ مشروع «سيفتي نت تكنولوجيز»، ومقره المملكة المتحدة. حيث صمم المشروع نظاماً لإنارة المياه العميقة يسمى «بايسيز» قادراً على الحد من الصيد العَرَضي للكائنات البحرية غير المرغوب في صيدها. النظام المبتكر عبارة عن أجهزة تعمل بالبطاريات تُلحَق بشباك الصيد لجذب أنواع محددة من الأسماك وإبعاد الأنواع غير المرغوب فيها، بما يحقق الاستدامة في قطاع الصيد العالمي.

منهجية

وبعكس المجموعة الأولى من المشروعات حين طُلب من أصحابها التقدم بطلبات للبرنامج حيث تولت الاختيار لجنة تحكيم خاصة، تم اختيار مشروعات المجموعة الثانية بواسطة فريق من برنامج أفضل الممارسات العالمية سعى بقوة للوصول إلى حلول ومبادرات ناجحة في خمس جوانب اهتم بها البرنامج، وهي: تقديم خدمة شاملة ومستدامة، وتأمين سبل العيش وتنمية المشروعات، والمساكن المرنة، وتنمية المجتمعات، وأمن المياه والغذاء والطاقة.

وتأسس برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية في عام 2018 تحت شعار «خطوات بسيطة، قفزات كبيرة: حلول بسيطة لأثر مستدام»، على يقين بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي المحدد في 2030 يتطلب حلولاً محلية لضمان مشاركة الجميع. ويمثل برنامج أفضل الممارسات العالمية جزءاً أصيلاً في كل نسخة من نُسخ إكسبو الدولي ويتوافق مع الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

أهداف سامية

ويتناول كل مشروع وقع عليه الاختيار أحد أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها 17 هدفاً، بما في ذلك القضاء على الفقر، وتحسين جودة التعليم، وتحسين الوصول إلى فرص عمل ملائمة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، والتصدي لظاهرة التغير المناخي. كل هذه الحلول يمكن تبنيها وتكرارها وتغيير إطار تطبيقها في مختلف مجتمعات العالم وهو أمر يمثل خاصية أساسية في هذه البرامج.

وبرنامج أفضل الممارسات العالمية وغيره من برامج إكسبو المتخصصة، ضمن المبادرات التي يدعمها إكسبو 2020 دبي، والتي تشمل أسابيع متخصصة واحتفالات بأيام دولية من أجل تسليط الضوء على قضايا عالمية مثل تغير المناخ، والصحة والسلامة، وعدم المساواة، والتدهور البيئي، من بين مبادرات أخرى يدعمها إكسبو سعياً لترك بصمة إيجابية تتعلق بالهدف العالمي.

وستلعب تلك البرامج دوراً مهماً خلال إكسبو الدولي المقبل، الذي سيقام من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، والذي سيكون محفلاً دولياً لتسهيل تبادل المعرفة والتعاون والإلهام بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل للجميع.

قائمة مشروعات المجموعة الثانية:

1- تقديم الخدمات الشاملة والمستدامة:

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تقديم خدمات موثوقة في المناطق الحضرية والريفية وفي البيئات غير المستقرة مثل التجمعات غير الرسمية أو مناطق الرحالة أو بعد الكوارث أو في حالات الطوارئ أو في مخيمات اللاجئين

• كربون فاندينغ فور وايدسبريد أدوبشِن أوف إمبروفد كوكستوفز، إنستيتوتو بيريني، البرازيل

• ذا إيكولَكاي بروغرام، سويل، هايتي

• كَتَلايزينغ تشينج، سانِرجي، كينيا

• كوميونيتي هيلث تولكيت، ميديك موبايل، كينيا

2- تنمية سبل العيش والمشاريع:

الترويج للوظائف وفرص الدخل البديلة، النساء في أماكن العمل، والمنتجات والخدمات التنافسية، والوصول الأفضل للأسواق.

• تعاونية ذا سي.إي.سي.إيه.كيو-11، (سيكاك-11)، ساو تومي وبرينسيبي

• أولا كود، المكسيك

• ديفلوبينغ ساستينِبل ألتِرنَتيف لايفليهودز إِن كوستال فيشينغ كوميونِتيز إِن ذا كورال تراينغِل، بنك التنمية الآسيوي، إندونيسيا والفلبين

• ديجيتال سولار نايت سكولز، كليّة بيرفوت، الهند

3- البيئات المرنة:

حماية الأصول البشرية والاقتصادية والطبيعية في البيئات الحضرية والريفية وغير المستقرة

• آور هوم، دو وين، ميانمار

• يايدا فالي بروجكت، كربون تنزانيا، تنزانيا

• سْلَم أبغريدينغ بروغرام، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع جمعية أكرا متروبوليتان والمفوضية الأوروبية، غانا

• ريدج تو ريف كونسرفيشن، صندوق التاميل لحفظ الموارد، ولايات ميكرونيزيا الموحّدة

4- التنمية الاجتماعية:

أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية ذات المصداقية وبأسعار مقبولة

• بوتكامب فور وومِن، لابوراتوريا، بيرو

• مِنتال هيلث إِن ليبيريا، مركز كارتر، ليبيريا

• التعليم المخصَّص في المدارس، ألف للتعليم، الإمارات العربية المتحدة

• بروفوتورو، فونداثيون تليفونيكا ومؤسسة «لا كايشا» المصرفية، إسبانيا

5- تأمين الطاقة والغذاء والمياه:

استهلاك أكثر ذكاء وإدارة الموارد لتحسين القدرة على تلبية الحاجة المتزايدة للماء والغذاء والطاقة في المجتمعات العالمية الآخذة في النمو.

• غوتس فور ووتر، أب تريد، باكستان

• بايسيز، سيفتي نت تكنولوجيز، المملكة المتحدة

• محطة نمر لمعالجة المياه، شركة تنمية نفط عُمان وباور ريسورسز، سلطنة عُمان

• ذا وورلدس فِرست سوفرين بلو بوند، البنك الدولي وصندوق التكيف مع تغير المناخ وحفظ الطبيعة في سيشيل، سيشيل