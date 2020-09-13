الجمهور يبلغ عن المنشآت التجارية المخالفة لتدابير «كوفيد-19» في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت اقتصادية دبي، أنه استجابة لتعاون الجمهور في الإبلاغ عن تجاوزات المحال والمنشآت التجارية، والمتمثلة بعدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، تم إغلاق مقهى في منطقة الكرامة، بالتعاون مع كل من بلدية دبي وسياحة دبي، وذلك لعدم التزامه بإجراءات التباعد الجسدي، في حين تمت مخالفة 7 محال تجارية بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل الموظفين.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن جولات الرقابة والتفتيش الميداني، التي نظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أمس الجمعة، أظهرت استيفاء 274 محلاً ومنشأة تجارية للتدابير الاحترازية المتبعة في إمارة دبي، مشيرة إلى أن جهود القطاع متواصلة لضمان التزام جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المحال التجارية وجمهور المستهلكين، إلى جانب تعزيز الوعي حول أهمية دورهم في الحفاظ على صحة المجتمع، واستمرارية الأعمال على حد سواء.

وأشادت اقتصادية دبي بتعاون الجمهور مع الفرق والجهات المختصة في الدائرة، والمبادرة في الإبلاغ عن الظواهر السلبية المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، الأمر الذي قاد إلى الوصول إلى المقهى المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مؤكدة مراراً وتكراراً على عدم التعاون مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطراً أو ضرراً على المجتمع بأي شكل من الأشكال، وسيتم التعامل معها بحزم، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الدائرة.

وتهيب اقتصادية دبي بجمهور المستهلكين، ضرورة الإبلاغ عن أي حالات عدم التزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، من منطلق المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق الجميع، داعية كل من يرصد تجاوزات إلى التقاط صورة للمنشأة المخالفة، ومن ثم رفعها عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو من خلال الاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.