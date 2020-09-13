إنجاز مركزين للتجزئة في «مدينة تلال» قريباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين «الشارقة لإدارة الأصول» و«إسكان» للتطوير العقاري، أن نسبة الأعمال الإنشائية قد وصلت إلى 90% في المراكز المجتمعية التي يجري تشييدها في مجمع «فلل نسيم» و «نسيم ريزيدنس» في «مدينة تلال»، والتي سيتم افتتاحها وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية العام الجاري.

وقال الشيباني إن مسمى «واحة تلال» الذي تم إطلاقه على المركزين المجتمعين، يعكس أهمية وأهداف إنشاء مجمعين مختلفين، في تزويد سكان مدينة تلال والمناطق المحيطة بها، بخدمات نوعية للعيش والترفيه في بيئة آمنة، توفر كافة المتطلبات، للتمتع بأسلوب حياة متكامل، وفق أعلى المعايير.

وأشار الشيباني إلى أن المركزين مصممان بأسلوب معماري عصري يلبي جميع الأذواق، وسيقدمان كافة الخدمات اليومية اللازمة لإرضاء جميع شرائح المجتمع والأعمار والجنسيات.

يقع المركز المجتمعي الأول في مجمع فلل «نسيم» حيث بلغت المساحة الكلية له 1417 متراً مربعاً، ويضم 4 ردهات مطاعم و3 وحدات للبيع بالتجزئة، في حين يقع المركز المجتمعي الآخر في «نسيم ريزيدنس»، ويتألف من 6 ردهات مطاعم إلى جانب 4 وحدات للبيع بالتجزئة. إذ تبلغ مساحته الإجمالية 2428 متراً مربعاً.

كما سيتم توفير مركز رياضي يمتد على مساحة 350 متراً مربعاً في كل مجمع، بهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لكافة أفراد الأسرة ضمن مدينة تلال، وحرصاً منها على توفير نمط حياة صحي وسليم للقاطنين بالإضافة إلى منطقة ترفيهية للأطفال وغيرها الكثير.

وتعد مدينة تلال مشروعاً متعدد الاستخدامات يوفر فرصاً فريدة لشراء الأراضي لأغراض السكن والاستثمار في بيئة مخططة بعناية ومنسقة بالكامل، كما يتيح بيع قطع أراض بنظام التملك الحر للجنسيات العربية و100عام قابلة للتجديد لباقي الجنسيات.

وتمتد على مساحة 25 مليون قدم مربعة، مقسمة إلى ثماني مناطق متكاملة الخدمات والمرافق، وهو أول مشروع في الإمارة يتم تصميمه بأسلوب فريد يساعد على خلق مجتمع يتناغم فيه العيش والعمل، بمساحة مفتوحة تصل إلى 48٪، إذ تم تصميم مدينة تلال لاستيعاب 65000 نسمة. وأن البنية التحتية جاهزة بنسبة 100٪ ويمكن لمالك الأرض البدء في البناء فوراً بعد سداد المبلغ بالكامل. وجميع خدمات المرافق العامة موجودة بالفعل بما في ذلك المحطة الكهربائية الخاصة بمدينة تلال، ومحطة الصرف الصحي بالإضافة إلى شبكة المياه والغاز.