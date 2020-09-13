«الاتحاد» تحدد مواعيد استئناف رحلاتها إلى الرباط والدار البيضاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تعتزم الاتحاد للطيران استئناف رحلات الركاب من أبوظبي إلى كل من الرباط والدار البيضاء في المملكة المغربية.

وابتداء من 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، ستشغل الاتحاد للطيران رحلات عودة من أبوظبي إلى الدار البيضاء بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً. سيتبع هذه الخدمة تشغيل رحلات مباشرة بين العاصمتين، أبوظبي والرباط، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

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