شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يوضح كيف أثرت التعديات على البنية التحتية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها يكلف الدولة الكثير من الأموال، خاصة أن هذه التعديات تؤدى إلى انخفاض كبير في مساحة الأراضى الزراعية وبالتالي قلة الإنتاج الزراعى في مصر.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تتكلف مليارات لعودة استصلاع الأراضى التي تم تبويرها بسبب التعدى عليها، مشيرا إلى أن أموال التصالح في مخالفات البناء ستعود في صالح المواطن من خلال ضخ هذه الأموال للخزانة العامة المصرية ويتم من خلالها بناء وحدات سكنية جديدة للمصريين وتدشين مشروعات بنية تحتية للمصريين.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أنه خلال الـ9 أعوام الماضية شهدت مصر 2 مليون مخالفة بناء، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على البنية التحتية في مصر، وهذا يتطلب مواجهة حاسمة من قبل الدولة لملف المخالفات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.