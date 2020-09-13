رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يطالب بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الغش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طالب هانى برزى ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، هيئة سلامة الغذاء ، بضرورة إعادة النظر فى قوانين الغش الغذائى وإلغاء عقوبة الحبس وتقتصر العقوبة على الغرامة المادية فقط ، خاصة وأن الأحكام فى قضايا الغش تنال رؤساء مجالس إدارات الشركات ، وهو الضرر الذى يعانى منه جميع العاملين بالشركات ، مشددا على ضرورة التفرقة فى القوانين بحيث تطبق عقوبة الحبس على الحالات التى تؤدى للوفاة أو الضرر البالغ الذى يقع على صحة الانسان .
ورد الدكتور حسين منصور ، رئيس هيئة سلامة الغذاء ، على هذا المطلب فى اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، قائلا : هناك حالات مختلفة للغش وهناك جرائم فى سلامة الغذاء ، يجب أن تصل عقوبتها للاعدام ، ضاربا مثل بما حدث فى الصين ، وقيام صاحب شركة بوضع الميلامين فى الألبان عام 2007 تسبب فى فشل كلوى للأطفال والبالغين وصدر قرار بإعدامه لتسببه فى ضرر جسيم ، وهو ما يسمى الإرهاب الغذائى وجرائم سلامة الغذاء ، مشيرا الى أن هناك حالات مختلفة للغش الغذائى ويجب أن نفرق فيما بينها فى دراستنا للقوانين داخل هيئة سلامة الغذاء .
وفى وقت سابق شدد الدكتور حسين منصور ، رئيس هيئة سلامة الغذاء، على أهمية تبنى مصانع الصناعات الغذائية بمصر ، استخدام البيض المبستر فى الصناعات الغذائية المختلفة ، لتجنب انتشار العديد من الأمراض ، وخاصة بكتيريا السالمونيلا.
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