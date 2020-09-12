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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة توجت مجهوداتها التي تقدمها عبر منصة «أنعام بلس» الالكترونية في محور الزراعة الرقمية 2020 بالحصول على شهادة التميز بمنتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2020 م، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 7-10 سبتمبر الحالي، وشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتا. وخلال فعاليات المنتدى لهذا العام حصلت المملكة على جائزة وسبع شهادات تميز، وذلك من بين أكثر من 800 مشروع قدمت من جميع أنحاء العالم لمسابقة 2020، في ختام مرحلة الاقتراع، ومن ثم اختيار 90 مشروعا من أفضل الطرق التي تمكنها من الاستفادة من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.

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