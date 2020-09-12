وزارة البيئة

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وخلال فعاليات المنتدى لهذا العام حصلت المملكة على جائزة وسبع شهادات تميز، وذلك من بين أكثر من 800 مشروع قدمت من جميع أنحاء العالم لمسابقة 2020، في ختام مرحلة الاقتراع، ومن ثم اختيار 90 مشروعا من أفضل الطرق التي تمكنها من الاستفادة من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.
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