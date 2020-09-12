“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

المناطق - واس

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 3271 عقداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 566 أرضاً في منطقة الرياض، و607 أراض ٍ في منطقة مكة المكرمة، و491 أرضا في جازان، إضافة إلى 415 أرضاً في منطقة القصيم، و246 أرضا في منطقة عسير، و363 أرضا في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 179 أرضاً، و154 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و71 أرضاً في منطقة الجوف، و81 أرضا في منطقة حائل، و41 أرضا في منطقة الباحة، و33 أرضًا في الحدود الشمالية، و24 أرضاً سكنية في منطقة تبوك.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة.

وبيّن أن الأراضي السكنية تعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم،

وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019م نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي رغباتهم.