شكرا لقرائتكم خبر كورونا تكبد الميزانية الأمريكية عجزا بثلاثة أمثال المسجل في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة حاجز الـ3 تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020، وهو ما يزيد بثلاثة أمثال عن العجز المسجل في 2019، ويمثل أكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق المسجل في 2009، وذلك بسبب ضخامة الإنفاق الحكومي لمواجهة جائحة كورونا خلال العام الحالي. وتنتهي السنة المالية للولايات المتحدة في 30 سبتمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن جائحة فيروس كورونا رفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020 وفق التقديرات المبكرة.

وأضافت الوزارة أن عجز الميزانية منذ بداية العام (أكتوبر 2019) وحتى نهاية أغسطس 2020 بلغ 3.007 تريليونات دولار، وهو تقريبا ثلاثة أمثال العجز البالغ 1.067 تريليون دولار في الفترة نفسها قبل عام، كما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2009 بأكمله. وأوضحت أن العجز ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

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وكان الرقم القياسي السابق للعجز الأمريكي في فترة 11 شهرا بلغ 1.37 تريليون دولار، والذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين. فيما كان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكمله 1.4 تريليون دولار.

وأشارت الوزارة في تقرير نقلته وكالة رويترز إلى أن عجز الميزانية لأغسطس بلغ 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

عجز الميزانية الأمريكية