غرفة الأحساء

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وتتناول الدورة محاور عدة، منها التعريف بالاستشارة القانونية وعناصرها، ومنهجية الاستشارة القانونية ومراحلها، وأبرز المهارات التي يجب توفرها لدى مقدم الاستشارة، ومراحل تكوين الاستشارة القانونية، إضافة إلى العوامل المساعدة للقانوني على إتقان الصياغة القانونية.
وتأتي الدورة ضمن برامج المنصة الجديدة التي توفر خدمات تدريبية رقمية وحلولا تدريبية مبتكرة تسهم في تطوير مهارات وقدرات منسوبي قطاع الأعمال والمهتمين عن بُعد في أي وقت وأي مكان، بما يسهم في بناء وتدريب وتوظيف كوادر وكفاءات وطنية ذات تأهيل وكفاءة عالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.