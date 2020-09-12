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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الأحساء ممثلة بمنصة التدريب الرقمي، تنظم دورة افتراضية عن بعد، بعنوان «فن تقديم الاستشارات القانونية»، وذلك في 30 سبتمبر الجاري.

وتتناول الدورة محاور عدة، منها التعريف بالاستشارة القانونية وعناصرها، ومنهجية الاستشارة القانونية ومراحلها، وأبرز المهارات التي يجب توفرها لدى مقدم الاستشارة، ومراحل تكوين الاستشارة القانونية، إضافة إلى العوامل المساعدة للقانوني على إتقان الصياغة القانونية.

وتأتي الدورة ضمن برامج المنصة الجديدة التي توفر خدمات تدريبية رقمية وحلولا تدريبية مبتكرة تسهم في تطوير مهارات وقدرات منسوبي قطاع الأعمال والمهتمين عن بُعد في أي وقت وأي مكان، بما يسهم في بناء وتدريب وتوظيف كوادر وكفاءات وطنية ذات تأهيل وكفاءة عالية.