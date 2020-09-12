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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة المدينة المنورة تتمثل في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة محروقات بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع على مساحة تبلغ 18,539 م2، ونسبة بناء تصل إلى 30% ومدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصا على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حددت الأربعاء 5 صفر 1442 موعدا لقبول العطاءات وفتح المظاريف.