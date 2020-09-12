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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو استقبل بمكتبه بمقر وزارة العمل والتوظيف الملحق العمالي محمد المطيري، الذي تم تعيينه أخيرا ضمن خطة المملكة العربية السعودية لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في مختلف الدول. واستعرضت خلال اللقاء مهام الملحقية العمالية لدى الفلبين، كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين وعددا من المواضيع المشتركة. وأعرب سلفستر بيلو في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحكومة المملكة لافتتاحها الملحقية الأولى على مستوى المملكة في الفلبين، مما يدل على مدى تميز العلاقة بين البلدين. الملحقيات العمالية الفلبين

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