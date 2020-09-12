شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من أشكال خام من ذهب لـ3 ملايين دولار يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدى تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيه الماضى، وبلغت 3 ملايين و344 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و772 ألف دولار فى يونيه من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و428 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات أشكال خام من ذهب غير نقدى جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 2 مليار و279 مليون دولار فى شهر يونيه الماضى، مقابل 2 مليار و358 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 79 مليون دولار.

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وشملت قائمة أهم السلع الوسيطة الواردات من الزيوت وشحوم ودهون حيوانية ونباتية بقيمة 33 مليون و195 ألف دولار يونيه الماضى، مقابل 38 مليون و762 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، يليها الواردات من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 236 مليون 590 ألف دولار يونيه الماضى، بالإضافة إلى السكر الخام بواقع 27 مليون و348 ألف دولار.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6%، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبـة 7.9%، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.