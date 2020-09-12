شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم السبت 12-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 12-9-2020 ، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها اعتماد 4.4 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" للعام المالى 20/2021، المالية تعلن تنفيذ إصلاحات تاريخية لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع الإيرادات 111%، استقرار سعر الدولار اليوم السبت 12-9-2020.. ويسجل 15.72 بالبنك الأهلى

اعتماد 4.4 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" للعام المالى 20/2021

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد استثمارات بحوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المُبادرة الرئاسية : تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر إحتياجاً "حياة كريمة" خلال العام المالي (20/2021) والبالغ عددها 375 تجمع ريفي، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات الأكثر إحتياجًا على مستوى الدولة، من خلال أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار في البشر.

المالية تعلن تنفيذ إصلاحات تاريخية لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع الإيرادات 111%

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

أكد الوزير أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية ١١١٪ خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 12-9-2020.. ويسجل 15.72 بالبنك الأهلى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 12-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء .

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15.82 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء .

15.82 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

رئيس اتصالات النواب يتوقع وصول التحول الرقمي في مصر لـ 100%خلال أشهر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تتحول إلى مجتمع رقمي، وخلال أشهر قادمة ستصل نسبة التحول الرقمي في مصر لـ 100%، مضيفًا أن أزمة كورونا ساهمت في إنجاز الدولة في هذا المسار بشكل كبير.

وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، إن وزارة الاتصالات قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطبيق التحول الرقمي في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية، وتم ذلك في أقل من عام بتكلفة تصل لمليارات، لافتًا إلى أن نسبة التحول الرقمي فى مدارس التعليم الثانوية تصل لـ 70% وجاري العمل للانتهاء من باقي المدارس.

وأشار إلى استعدادات وزارة الاتصالات لتطبيقات التعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد، مضيفًا:" يتم تغيير كل الكابلات النحاسية الموجودة وتحويلها لفايبر".

وكشف أن نسبة الإقبال المنزلي على الانترنت ارتفع بنسبة 97%، وارتفع خلال أزمة كورونا لأكثر من 117%.

"رجال الأعمال" تؤكد خفض تحليل الـ PCRبالمطارات المصرية يساهم فى دعم السياحة

أكد محمد منتصر ، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة نجحت في إدارة ملف السياحة خلال جائحة فيروس كورونا بامتياز، حيث قررت إعادة السياحة تدريجياً بالمقاصد السياحية الساحلية، وبدأت بالسياحة الداخلية بنسبة إشغال 25% ثم رفعتها إلى نسبة 50%، وبعد استقرار الأوضاع سمحت بعودة السياحة الأجنبية بضوابط وشروط وضعت فيها صحة العاملين بالقطاع أولوية على العائد من السياحة، مضيفا أن إعلان وزارة السياحة استقبال 240 ألف سائح أمر إيجابي، ودليل على نجاح إدارة الملف.

وأضاف "منتصر"، لـ"الخليج 365"، أن اشتراط الدولة إجراء السائحين تحليل PCR أثر سلباً على أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، وانخفضت للنصف تقريباً، إلا أنه جاء للحفاظ على صحة المواطنين، كما أن توفير وزارة الصحة إجراء التحليل بالمطارات مقابل 30 دولار خطوة ممتازة للمساعدة على زيادة الأعداد، حيث أن هذا التحليل تتراوح متوسط تكلفته بين 112-150 دولار، وتزيد في بعض الدول الأوروبية، ولذا فأن توفيره بسعر منافس بالمطارات المصرية إيجابي لاستقبال مزيد من السياحة الأجنبية، متمنياً ألا تظهر موجة ثانية من الجائحة بأوروبا حتى يستمر تحسن أعداد السياحة الوافدة لمصر.