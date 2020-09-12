شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن في سوق الصاغة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 ، لآخر تحديث لسعر جرام الذهب الآن في مصر، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب بسوق الصاغة اليوم السبت 12 – 9 – 2020، إذ سجل سعر الذهب 850 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى بسوق الصاغة في مصر.





أسعار الذهب:

عيار 18 : 728.5 جنيه.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيه.

الجنيه الذهب : 6840 جنيها.

السعر العالمي : 1948 دولار.



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وهناك 3 قواعد تتحكم في أسعار الذهب، وهي على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتي إذا شهدت اي هبوط فستتراجع الأسعار هنا في مصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة، بحسب الدكتور وديع أنطون

وأضاف انطون، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يمكن أن نستيقظ بين يوم وليلة على خبر انهيار الذهب في مصر، وهنا الإجابة على سؤال متي تتراجع أسعار الذهب سنجد أنها مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولي أسباب الانخفاض وهي تراجع حاد في الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرة قد في مصر

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب عالمياً سجل ارتفاعا بلغت نسبته 27.2% خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 ليربح حائزو المعدن النفيس قرابة 413 دولار فى كل أوقية لديهم، وهي قيمة مرتفعة جدا لم يتم يحققها منذ قرابة عقد من الزمان.

وتابع، الأسعار ارتفعت في مصر من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 850 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 170 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 26.4% منذ بداية العام الجارى.