الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 12-9-2020 فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 12-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.12 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  234.12 ريال  بما يعادل  62.41 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  214.61 ريال  بما يعادل  57.21 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 204.86 ريال  بما يعادل  54.61 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  175.59 ريال  بما يعادل  46.81 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  136.57 ريال  بما يعادل  36.41 $

 

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سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  117.06 ريال   بما يعادل  31.21 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,281  ريال   بما يعادل  1,941 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,639 ريال   بما يعادل   436.91 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 234,116 ريال  بما يعادل 62,415 $

 

 

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر  عند 1965.94 دولار أمس الخميس. والذهب مرتفع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1945.50 دولار.

 

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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